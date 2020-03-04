Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde
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Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.

04.03.2020 22:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:26
Dünya'da yaşamı sona erdirebilecek asteroit NASA'nın takibinde

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı () uygarlığı sona erdirebilecek büyüklükte bir asteroidin Nisan ayında Dünya'ya çok yaklaşacağını tespit etti.


NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 4,1 km genişliğindeki bu asteroite 527668 (1998 OR2) kodu verildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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