Dünya'da tekti, ikizi çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya'da tekti, ikizi çıktı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

- Dünya'da tekti, ikizi çıktı Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım Kaplıcası, doktor balıkları ve selenyumlu suyu ile hastalara şifa dağıtıyor Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca...

- Dünya'da tekti, ikizi çıktı

Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım Kaplıcası, doktor balıkları ve selenyumlu suyu ile hastalara şifa dağıtıyor

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım Kaplıcası, doktor balıkları ve selenyumlu suyu ile hastalara şifa dağıtıyor.

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kalkım Kaplıcası selenyumlu suyu ve doktor balıkları ile dikkat çekiyor. Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelen kaplıca dünyada tek olma özelliğine sahip Kangal Balıklı Kaplıcası ile de aynı özellikleri gösteriyor. Hastalar 37 derece suya girerek Garra ruffa ve cyprinion macrostomus doktor balıklarının dokunuşları ile şifa buluyor. Balıkların biri vücutta dolaşırken diğeri ise hafifçe vücuda vurarak ölü derileri temizliyor. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlayan Kangal Balıklı Kaplıcasının ikizi olan Kalkım kaplıcası da şifa arayanların uğrak yeri haline geldi. Bölge halkı Kalkım Kaplıcasının turizme kazandırılmasını isterken Sivas Valisi Salih Ayhan, geçtiğimiz günlerde Kalkım kaplıcasına bir tesis yapılacağının müjdesini verdi.

"Gelen çok, çadır kurarlar"

Kalkım Kaplıcasının arazisinde hissesi olan Muhammed Akgül,kaplıcaya gelenin çok olduğunu ve çadır kurduklarını belirterek, "Ben 67 yaşındayım. Babam, dedem, orada bizim de hissemiz var. Oraya biz 5 ortağız. Bu dünya kuruldu kurulalı orada o var yani. 5-6 asırdır var. Buranın yerlisiyiz. Gelen çok oldu. Sedefe, mantara iyi gelir. Böbrek taşına iyi gelir. Çeşitli hastalıklara iyi geliyor. Su da yüzde 70 veya 84 arasında selenyum var. Balıklarda 5 kısımdır Kangal'da olan balıklarla aynı. Balıkların biri tahrip eder biriside yarayı devamlı kanını emdiği için sedefi 21 günde düzeltir. Gelen çok. Çadır kurarlar. Biz yardımcı oluruz. Parada almıyoruz. Devlet imkanları kullanılsın veya da yapılsın. Maksadımız amacımız millete bir hizmet olsun. Devlet buraya bir şeyler yaparsa bizim amacımızda bu olur" şeklinde konuştu.

Köy sakinlerinden Talip Toptaş ise, "Burada sıcak su kaynıyor. Bir tarafta çamuru var. gelenler çamuru sürüyor. Gidip diğer tarafta durulanıyor. Böbrek taşını düşürüyor, sedef hastalığına bire bir. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Memleketimiz içinde devletimiz içinde her zaman iyi olur. Gelenimiz gidenimiz olur" dedi.

Dünya'da tekti, ikizi çıktı
Dünya'da tekti, ikizi çıktı
Dünya'da tekti, ikizi çıktı
Dünya'da tekti, ikizi çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Çağlar Söyüncü Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya'da tekti, ikizi çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:45:13. #1.14#

title