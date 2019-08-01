Dünya'da ki Mars, yeni evli çiftlerin vazgeçilmezi oldu

Sivas'ta Sivadokya ve Dünyada ki Mars olarak ta adlandırılan Emirhan kayalıkları, yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafları için vazgeçilmek bir mekan haline geldi

SİVAS - Sivas'ta Sivadokya ve Dünyada ki Mars olarak ta adlandırılan Emirhan kayalıkları, yeni evli çiftlerin düğün fotoğrafları için vazgeçilmek bir mekan haline geldi.

Kapadokya Turizm Merkezine alternatif olarak gösteriler Dünya'da ki Mars, Sivadokya şu günlerde yeni evli çiftleri ağırlıyor. Sivas'ta ki kaya yapısı ve kızıl rengi ile kızıl gezegen Mars'ı andıran Emirhan kayalıkları, düğün çekimleri için başlıca tercih edilen mekanlardan birisi oldu.

Düğün fotoğraflarını Emirhan kayalıklarında çektiren çiftler yaptıkları açıklamada, "Düğün resimlerinin çekimi için fotoğrafçımız bizi buraya getirdi. Öğrendiğimiz kadarı ile burası 'Dünya'da ki Mars' olarak biliniyor. Gerçekten çok hoş bir mekan. Alışılmışın dışında bir yer. Düğün fotoğraflarımız burada çekildiği için memnunuz." dedi.

Sivaslı fotoğraf sanatçısı Serhat Yılmazer ise yaptığı açıklamada, "Burası Türkiye'nin Sivadokya'sı. Bir diğer adıyla Dünya'da ki Mars. Bizde çiftlerimizi düğün fotoğrafları için buraya getiriyoruz. Bu arazide fotoğraf çekmek zor olsa da müşterilerimizin memnuniyeti bizi de mutlu ediyor. Çiftlerimiz için burası artık vazgeçilmez bir mekan oldu. Haftada birkaç kez geliyoruz." Şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA