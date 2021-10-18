Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan'a Angola'da 'kaliteli, nitelikli hastaneler yapabilir, üniversite yapabiliriz. İş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir' dedik. Tüm bunların yanında, salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Birliği, Türk Kızılay'ı, Diyanet Vakfımız, Yunus Emre Enstitülerimiz, Türkiye Maarif Vakfımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye'nin dostluk elini Afrika'ya uzatmaya devam ediyoruz."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri