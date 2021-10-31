Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar olan süreç böyle devam etmeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından zirveyi ve zirve kapsamında yaptığı ikili görüşmeleri değerlendirdi. Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Şüphesiz, Suriye'de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin değerlendirmesinde, "Şüphesiz, Suriye'de bulunan bu terör örgütleri, PKK, PYD, YGP gibi, bunların özellikle Amerika'dan aldıkları destekler konusunda bu desteklerle ilgili üzüntümüzü, bu desteklere yönelik NATO üyesi ülkeler olarak bunun bizde meydana getirdiği üzüntüleri ifade ettik. Bu konularda bizim dayanışmamızı zedeleyecek adımlar olduğunu da söyledik. Bunlarla ilgili olarak da özellikle Dışişleri Bakanlarımızın karşılıklı olarak çok daha sıkı irtibat halinde olmaları gerektiğini vurgusunu yaptık. Güvenlik noktasındaki Savunma Bakanlarımızın bu noktadaki ilişkilerini gündeme getirdik. Bundan sonraki süreçte, inanıyorum ki bugüne kadar olan süreç herhalde böyle devam etmeyecektir" dedi.

Milli gelire göre, dünyanın en fazla insani ve kalkınma yardımı yapan ülkelerinden biriyiz. 2030 yılına kadar, açlığın olmadığı bir dünyaya erişim çabalarına öncülük etmek, G20 ülkeleri olarak bizlerin en temel sorumluluğudur. Sürdürülebilir kalkınmayı doğrudan etkileyen unsurlardan biri de göç ve göçün idaresidir. Halihazırda 3,6 milyonu Suriye'deki savaştan kaçanlar olmak üzere 5 milyona yakın yerlerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyoruz. Afganistan kaynaklı göç yükünü en fazla hisseden ülkelerden biriyiz. Göç krizinin hem insani güvenlik boyutunu hem de göçle mücadelede yalnız bırakılmanın ne demek olduğunu gayet iyi biliyoruz. 12 Ekim'deki Afganistan konulu G20 Olağanüstü Zirvemizde, konunun mutlaka bu platformun gündeminde yer alması gerektiğini vurgulamıştık. Ayrıca G20 bünyesinde bu maksatla bir çalışma grubu oluşturulmasını önermiştik. Bu grubun başkanlığına da talibiz."