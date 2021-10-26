Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.