Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Karayolu inşaatını ziyaret ederek temel atma törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da temel atma törenine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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