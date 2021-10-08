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BBC

Covid: İtalya'da gece kulüpleri bir buçuk yıl sonra yeniden açılıyor

BBC - Haberler | Dünya
Covid: İtalya'da gece kulüpleri bir buçuk yıl sonra yeniden açılıyor

İtalya'da Covid 19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler gelecek hafta yeniden açılabilecek.

İtalya'da Covid 19 tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk yıldır kapalı olan gece kulüpleri ve diskotekler gelecek hafta yeniden açılabilecek. Tiyatro ve sinemalarda seyirci kapasitesi yüzde 100'e, stadyumlarda yüzde 75'e çıkarılacak.

Bakanlar Kurulu'nun dün aldığı karara göre 11 Ekim'den itibaren alarm seviyesinin en düşük olduğu "beyaz bölgelerde" tedbirler kısmen gevşetilecek.

Gelecek Pazartesi'den itibaren gece kulüpleri ve diskoteklerin kapalı alanları yüzde 50 kapasiteyle, açık alanları yüzde 75 kapasiteyle açılabilecek.

Tiyatrolar, konser salonları, sinemalarda ise yüzde 100 kapasiteyle seyirci alımına izin verilecek.

Müzelerde de halen uygulanan sosyal mesafe zorunluluğu kaldırılacak.

Spor müsabakalarının yapıldığı alanlarda ise seyirci kapasitesi açık havada yüzde 75'e, kapalı alanlarda yüzde 60'a çıkarılacak.

Yeşil pasaport zorunlu olacak

Bu mekanlara giriş için, "yeşil pasaport" olarak anılan Covid sertifikası gerekli olacak. İtalya'da, aşı yaptıranlara, test sonucu negatif olanlara ve Covid-19 geçirip iyileşenlere verilen belgeler Covid sertifikası olarak kullanılıyor.

Kapalı mekanların, uygun havalandırma sistemlerine sahip olması da gerekecek.

Kapasite sınırları ve Covid sertifikası gibi şartlara uymadığı belirlenen işletmeler, ikinci ihlalde kapatılacak.

Tedbirlerin gevşetilmesi bugünkü gazetelerin baş sayfalarında "İtalya yeniden açılıyor" gibi başlıklarla yer aldı. İtalya basını, bu gelişmeyi aşı kampanyası ve Covid sertifikası uygulamasının başarısına bağladı.

Kamu Yönetimi Bakanı Renato Brunetta da, "Bu aşıların ve yeşil pasaportun başarısıdır" dedi.

Kültür Bakanı Dario Franceschini haberi sosyal medyada, "Nihayet tüm kültür sektörü yeniden yaşamaya başlıyor" mesajıyla kutladı.

İtalya basını bu "yeniden açılma" kararında, haftalık yeni vaka sayılarının son 5 haftadır düşüşte olmasının etkili olduğunu da vurguladı.

İtalya'da son bir günde yeni vaka sayısı 2 bin 938, can kaybı da 41 olarak belirlendi.

Ülkede, 12 yaş üstü nüfusun yaklaşık yüzde 80'ine denk gelen 43 milyon kişi aşı dozlarını tamamladı.

Hükümet geçen Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak Covid sertifikalarını, kamuya açık birçok mekan ve etkinlik için zorunlu kılmaya başlamıştı. Halen restoranların kapalı kısımları, sinemalar, tiyatrolar, müzeler, uzun mesafe taşımacılığı da dahil birçok alanda bu zorunluluk geçerli.

Eylül'de açılan okullarda da öğretmenlere Covid sertifikası şartı getirilmişti. 15 Ekim'den itibaren tüm çalışanlar için bu belge işyerlerine girişte zorunlu olacak.

BBC
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