Dünya Covid-19 önlemleri sayesinde kendini temizliyor | Araştırma Dünya genelinde insanlar koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için evlerinde oturmaya devam ettiği süre içerisinde hava kirliliğinde dramatik bir düşüş yaşandı.

Önceden planlanmamış ve herhangi bir hazırlık yapılmamış küresel bir deney adeta dünyamızı değiştiriyor. Dünya genelinde insanlar koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için evlerinde oturmaya devam ettiği süre içerisinde hava kirliliğinde dramatik bir düşüş yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com