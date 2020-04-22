Dünya Covid-19 önlemleri sayesinde kendini temizliyor | Araştırma
Dünya genelinde insanlar koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için evlerinde oturmaya devam ettiği süre içerisinde hava kirliliğinde dramatik bir düşüş yaşandı.
22.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:58
Önceden planlanmamış ve herhangi bir hazırlık yapılmamış küresel bir deney adeta dünyamızı değiştiriyor.
Dünya genelinde insanlar koronavirüs salgınını kontrol altında tutmak için evlerinde oturmaya devam ettiği süre içerisinde hava kirliliğinde dramatik bir düşüş yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com