COP26 İklim Konferansı bugün başlıyor

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde bugün başlıyor. Konferansın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İklim konusunda, dünya bir bütün olarak başarılı olacak ya da başarısız olacak" ifadelerine yer verildi.

Glasgow kentindeki İskoç Etkinlik Kampüsü'nde düzenlenecek konferansta dünya liderleri de yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı konferans, 12 Kasım'a kadar devam edecek. COP26 İklim Değişikliği Konferansı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, konferansın önemine vurgu yapılarak, "İklim konusunda, dünya bir bütün olarak başarılı olacak ya da başarısız olacak. Şimdi gerçek eylem zamanı. COP26 bugün başlıyor. Bunu değerlendirmeliyiz" denildi.

Yayınlanan raporun ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kanıtlar reddedilemez. Sera gazı emisyonları gezegenimizi boğuyor ve milyarlarca insanı tehlikeye atıyor. Küresel ısınma, birçok değişikliğin geri döndürülemez hale gelmesiyle, dünya üzerindeki her bölgeyi etkiliyor. Bir iklim felaketini önlemek için şimdi kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz" demişti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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