Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü?nde anlamlı hareket
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Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü?nde anlamlı hareket

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nde anlamlı hareketBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/ - KAĞITHANE BELEDİYESİ YARINLARA DAHA YEŞİL, DAHA SAĞLIKLI ŞEHİRLER MİRAS BIRAKABİLMEK ADINA 17 HAZİRAN DÜNYA ÇÖLLEŞME GÜNÜ'NDE ANLAMLI BİR HAREKETE İMZA ATTI.

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü?nde anlamlı hareket
17.06.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:40

Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nde anlamlı hareket

Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/ - KAĞITHANE BELEDİYESİ YARINLARA DAHA YEŞİL, DAHA SAĞLIKLI ŞEHİRLER MİRAS BIRAKABİLMEK ADINA 17 HAZİRAN DÜNYA ÇÖLLEŞME GÜNÜ'NDE ANLAMLI BİR HAREKETE İMZA ATTI. Çölleşmeye karşı mücadelede ağaç dikim projesi başlattı. Dikilen ağaçlarla çölleşmenin önüne geçilmesi ve iklim ve canlı yaşamının korunması hedefleniyor.Ayrıca belediye, ağaç dikim projesini daha anlamlı hale getirmek adına, dikilen her bir ağacı Kağıthane ilçesinde her yeni doğan bebek adına dikiyor.2020 yılı 1 Ocak itibariyle doğan her bebeğin şehirde bir ağacı olacak ve büyüdüklerinde daha yeşil bir şehir onları bekliyor olacak. Çocuklar adına ücretsiz dikilen ağaçlar için günün anısı olarak da sertifika verilecek.'İLÇEMİZDE DOĞAN HER YENİ BEBEĞİMİZ ADINA BİR AĞAÇ DİKECEĞİZ?

Yapılan başvurular arasında ilk ağaç yeni doğan Zeynep Ela Yüksel adına dikildi. Aileyle bir araya gelen ve ağacın ilk can suyunu veren Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Türkiye'de ilk kez böyle bir proje gerçekleştiğinin altını çizdi. Öztekin, 'Bugün çok özel ve anlamlı bir gün yaşanıyor. Hem 17 Haziran Dünya Çölleşme Günü hem de aynı zamanda bir proje yapalım dedik. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. İlçemizde doğan her bebeğimiz için bir ağaç dikelim dedik. O ağacın gölgesinde bebeklerimiz de büyüsünler vatana millete hayırlı evlatlar olsun istedik. Yeşille ve doğayla buluşsunlar istedik. O ağacın gölgesinde de yarınlarda daha güzel bir şekilde nefes almalarına imkan sağlayalım istedik. Projenin geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptık. İlk günde yüzden fazla ailemiz başvuruda bulundu. 2020 ve sonrasında doğan her çocuğumuz için ağaç dikme kampanyasına bugün başlıyoruz. Bu çocuklarımızda aileleriyle beraber belki ileriki yaşlarında ağacı gelip kontrol edecek, hem ağacın büyümesine yeşermesine destek olacak hem de ağacı sahiplenmiş olacak. Bu ağaçlarla birlikte mahallelerimizin her birisinde ailelerimizle birebir görüşüp onların istedikleri uygun bir noktada ağaçları dikmeye başlıyoruz. Bugünde bismillah diyerek ilk ağacımızı sevgili Zeynep Ela için dikeceğiz. Annesi de burada kendisine de bir kez daha hayırlı olsun diyoruz' ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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