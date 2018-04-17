Dünya Çocukları Mudanya'da

Mudanya, TRT ve Bursa Valiliği koordinatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan "40. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" gösterilerine ev sahipliği yaptı.

40 ülkeden 800 çocuğun iştirakiyle yapılan çocuk şenliğinin Mudanya ayağındaki gösterilere Macaristan, Bengladeş, Şili, Kuzey Irak ve Sudan katıldı. Rengarenk giysiler içerisinde yaptıkları danslarla çocuklar ilgi odağı oldu. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, çocukları Mudanya'da ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. - BURSA