Dünya Çocukları Koruma Hareketi: "İsrail her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor"
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Dünya Çocukları Koruma Hareketi: "İsrail her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor"

07.11.2020 19:03 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:06
Dünya Çocukları Koruma Hareketi:

Dünya Çocukları Koruma Hareketi, her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerinde yargılandığını açıkladı.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi, her yıl 500 ila 700 Filistinli çocuğun İsrail askeri mahkemelerinde yargılandığını açıkladı.

İsviçre merkezli Dünya Çocukları Koruma Hareketi'nin Filistin Şubesi Soruşturma Programı Müdürü Ayid Ebu Kıtayş, Filistin'in Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada, "İsrail askeri mahkemeleri yıllık 500 ila 700 Filistinli çocuğu yargılıyor." dedi.

Ebu Kıtayş, Filistinli çocukların çok zor koşullarda gözaltında tutulduğunu, bazılarının da tek kişilik hücrelere atıldığını vurgulayarak, "Dünya Çocukları Koruma Hareketi konuştuğu tüm çocukların fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını teyit etmiştir." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin 2020'nin başından bu yana 7 Filistinli çocuğu şehit ettiğine dikkati çeken Ebu Kıtayş, 2000 yılından bu yana ise 2 bin 115 Filistinli çocuğun İsrail güçlerince düzenlenen saldırılarda hayatlarını kaybettiğini kaydetti.

Dünya Çocukları Koruma Hareketi, ekim ayında Birleşmiş Milletler'e İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli çocukların serbest bırakılması için müdahale etme çağrısı yapmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu, 160'ı çocuk, 41'i kadın olmak üzere 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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