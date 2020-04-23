Dünya çocukları bayramı evlerinde kutladı Dünya çocukları bayramı evlerinde kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Dünya Çocukları evde kalarak kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100.

Dünya çocukları bayramı evlerinde kutladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Dünya Çocukları evde kalarak kutladı

ANKARA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında korona virüsle (Kovid-19) mücadelede sosyal izolasyona dikkat edilmesi ve hep bir araya gelinememesi nedeniyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığımızca hazırlanan video ile kutlandı. Videoda dünya çocukları hep bir ağızdan bayramlarını yine şenlik havasında kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 23 Nisan akşamı vatandaşların evlerinde camlarından, balkonlarından İstiklal Marşı okuması çağrısına Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzce de kulak verildi. Hazırlanan videoda ülkemizin farklı şehirlerinde yaşayan farklı ırklara mensup çocuklar evlerinde kalarak İstiklal Marşını söyledi.

Çocuklar her yılın aksine bu kez meydanlarda, okullarda değil evlerinde kalarak marşlar, şiirler söyledi, evler süslendi, en güzel kıyafetler giyildi hem ülkelerinin hem de ülkemizin bayrağı coşku ile dalgalandırıldı.

Atatürk'ün "Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." diyerek seslendiği ve dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yılında hazırlanan video ile bilinçli nesillerin "Evde kal" çağrısı ile sona erdi.

Kaynak: İHA