Dünya Çocukları 23 Nisan İçin Samsun'a Geldi

SAMSUN (İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için Samsun'a gelen çocuklar, Samsun Valisi Osman Kaymak tarafından Vali Konağında ağırlandı.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğinin bir kısmı Samsun'da düzenlenecek. Şenlikler için Samsun'a 40 ülkeden 800'e yakın yabancı öğrenci geldi. Yabancı öğrenciler ve Türk kardeşleri, Vali Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak tarafından Vali Konağı'nda ağırlandı. Tüm dünya insanlarının barış içerisinde kardeşçe yaşaması gerektiğini ifade eden Vali Kaymak, "40 ülkeden 800'e yakın çocuğumuz bugün itibariyle Samsun'a geldiler. Bu öğrencileri bir okul ve bir Türk öğrenciyle kardeş eyledik. 3 aydır bununla alakalı olarak çalışıyoruz. 23 Nisan etkinlikleri başladı. Ayın 20'sine kadar Samsun'da kalacaklar. Kendi hazırladıkları etkinlikleri bize sunacaklar. Herkesi, çocuklarımızın etkinliklerini izlemeye davet ediyorum. Bu etkinlikler ile maksat, Atatürk'ün bize armağan ettiği bu çocuk şenliğinin birliğe, kardeşliğe ve barışa vesile olmasıdır. Bu çocuklar, Türkiye'nin tanınması noktasında da büyük anlam ifade ediyorlar. Burada kurdukları güzel dostluklar ile kendi ülkelerine dönecekler. 800'e yakın çocuk ilimize geldi. Bunların her birini misafir etmek için bine yakın vatandaş müracaatta bulundu. Kardeş çocukların da birbirleriyle mutlu olmasından büyük sevinç yaşıyoruz. Biz burada, 'dünyanın kardeş çocuklarıyız' mesajı vererek, dünyadaki bütün savaşların bitmesini istiyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin, birbirlerine yardımcı olsunlar, gerçek dostluk ve sevginin dünyada sürekli hakim olmasını temenni ederek etkinliklerin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Vali Kaymak konuşmanın ardından öğrenciler için hazırlanan pastayı kesti. Kaymak daha sonra kendi elleriyle misafir öğrencilere Türk yemeklerinden ikram etti. Vali Konağındaki program, hediye takdimiyle son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA