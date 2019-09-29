29.09.2019 22:04

Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muaythai Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde 65 ülkeden 800 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve müsabakaların yarın başlayacağı organizasyon, açılış seremonisiyle start aldı.

Seremonide ülkelerinin bayraklarını taşıyan sporcular ile müsabakada görev yapacak hakemler kortej halinde salondaki yerlerini alırken, ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan Vekili Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakada 65 ülkeden 800'ü sporcu bin 350 katılımcının yer aldığını söyledi.

Turnuvanın yarınki karşılaşmalarla başlayacağını ve 5 Ekim Cumartesi günü final mücadeleleriyle sona ereceğini dile getiren Yıldız, 10-17 yaş arasında kız ile erkek sporcuların 4 kategoride mücadele vereceğini belirtti.

Türkiye'nin 115 sporcuyla organizasyonda yer alacağını aktaran Yıldız, "Dünyanın en büyük takımlarındanız. Gençlerde ve çocuklarda daha önceki şampiyonalarda birinci ve ikinci olduk. Bu şampiyonada da şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA