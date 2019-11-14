Dünya Çocuk Kitapları Haftasını kutladılar

14.11.2019 15:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:22

DÜZCE(İHA) – Çocuklara kitabı sevdirmeyi ve okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda Düzce Bahçeşehir Koleji minik öğrencileri kütüphaneye gittiler.



Dünya Çocuk Kitapları Haftası tüm yurtta çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Düzce Bahçeşehir Koleji okul öncesi gurubu öğrencileri de hafta nedeniyle öğretmenleri eşliğinde İl Halk Kütüphanesine gittiler. Keyifli saatler geçiren minik öğrencilere kütüphane görevlileri tarafından Sinek Astrid kitabı okundu, çeşitli parmak ve kukla oyunları sunuldu, geri dönüşüm hakkında bilgi verildi.



Her yıl, Kasım ayının ikinci Pazartesi günü başlayan hafta tüm yurtta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlanmakta. - DÜZCE

Kaynak: İHA