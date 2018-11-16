Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla okuma etkinliği düzenlendi.



Doğubayazıt'ta 1914 yılında inşa edilen ve 2015 yılında restore ettirilen tarihi tren garında hizmet veren Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi, Dünya Çocuk Kitapları Haftası'nda öğrencilere ev sahipliği yaptı.

Aslına uygun mimari yapısı, hızlı internet erişimi ve 20 bin kitap envanteriyle gençlerin ve çocukların ilgi odağı haline kütüphanede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, okuma etkinliği yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve Şube Müdürü Servet Şahin'in de katıldığı etkinlikte, öğrenciler kütüphaneden seçtikleri kitapları toplu okudu.