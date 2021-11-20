ANKARA (İHA) - - Dünya Çocuk Hakları Günü'nde çocuk yazarlar kitaplarını imzaladı

ANKARA - Çankaya Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü ve Dünya Çocuk Kitapları Günü kapsamında gerçekleştirdikleri atölye çalışması sonucu oluşturdukları kitapları imzaladı. Çocukların Kitabı Çocuk Hakları imza günü şölene dönüştü.

Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar Dünya Çocuk Hakları Günü ve Dünya Çocuk Kitapları Günü kapsamında sessiz kitap okuma atölye çalışması gerçekleştirdi. Bilişsel gelişimlerini destekleyici, drama ve düşünsel okuma tekniklerinden oluşan etkinliklere katılan çocuklar Çocuk Yazarlar ve Çizerler imza gününde kitaplarını imzaladı.

Belediyenin Yılmaz Güney Sahnesinde gerçekleşen etkinlikte tasarladıkları kitapları imzalamanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, Şubadap grubunun şarkılarıyla keyifli zaman geçirdi.