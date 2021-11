Dünya Çocuk Hakları Günü'nde anlamlı etkinlik

SAMSUN (Habermetre) - Birleşmiş Milletler tarafından 20 Kasım 1989'dan bu yana dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla kutlanan 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. İHH Samsun Şubesi ile birlikte organize edilen etkinlikte 06-10 yaş arası 20 yetim ve 20 mülteci çocuk aileleriyle birlikte katıldı.

Canik İlçesi Millet Bahçesi Hanımlar Lokali'nde yapılan etkinliğe çocuklar otobüslerle alana getirildi. Palyaçolar eşliğinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Keyifli vakit geçiren çocuklara çeşitli ikramlarda bulunularak hediyeler verildi.

Aileler çocuklarıyla birlikte yer aldıkları etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e teşekkür etti. Başkan Mustafa Demir ise, çocukların yaşama sevinçleri olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Onlar bizim geleceğimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal devlet anlayışı içerisinde çocuklarımız için ne yapmamız gerekiyorsa, onu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Onlar bizim en kıymetlilerimiz. Her çocuk sağlıklı çevre, kaliteli bir eğitim ve barış dolu bir dünyada hayatın tüm güzelliklerini yaşama hakkına sahiptir. Onlara her fırsatta değerli olduklarını hissettirmek için çabalıyoruz. Bu önemli gün vesilesiyle tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutluyorum. "

