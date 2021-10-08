Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş
BBC

Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı

BBC - Haberler | Dünya
Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı

Çin'in Chang'e uzay aracının Aralık ayında Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin beklenenden genç olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Chang'e uzay aracının Aralık ayında Ay'dan getirdiği kaya örneklerinin beklenenden genç olduğu ortaya çıktı.

Lav akımıyla oluşan bazalt kayaların 2 milyar yaşında olduğu açıklandı.

Daha önce ABD'nin Apollo görevlerinde yer alan astronotlar tarafından getirilen kaya örnekleri ise 3 milyar yaşındaydı.

Çinli bilim insanları bulgularını Science dergisinde yayınladı.

Chang'e-5 aracı Ay'ın Dünya'ya bakan yüzündeki Procellarum Okyanusu denen bölgeye gönderilmişti.

Bölgeden daha önce Dünya'ya geri getirilen örnekler, bu bölgenin seçilmesinde rol oynamıştı.

Porcellarum'dan en son 1976'da bir Sovyet aracı örnek getirmişti.

FFF Laboratuvar analizleri bazaltın 1 milyar 963 milyon (artı eksi 57 milyon) yıl yaşında olduğunu gösteriyor

Pekin'deki Hassas Yüksek Çözünürlüklü İyon Mikro Sonda Merkezi'nden Şiaoçao Çe ve ekibinin uluslararası bir konsorsiyumla birlikte yaptığı araştırmanın önemi şu:

Bu bulgular Ay gibi küçük bir yapının soğuyup, volkanik aktivitesinin sonlanmasının beklendiği tarihten çok daha sonra bile bu tür aktivitelerin görüldüğü anlamına geliyor.

Bilim insanlarının şimdi Ay'ın geç dönemlerindeki bu faaliyetlerin nasıl bir ısı kaynağıyla oluştuğuna dair teoriler geliştirmesi gerekecek.

Science dergisindeki makalenin yazarları arasında yer alan Manchester Üniversitesi'nden Dr. Katherine Joy, "Bunun bir açıklaması, Ay'ın Dünya'nın etrafındaki yörüngesi nedeniyle daha aktif kalmış olma ihtimali" dedi ve ekledi:

"Belki de Ay'ın yörüngesi Dünya'ya yaklaşıp uzaklaştığı bir yörüngeydi ve bu da gelgitsel ısınmaya yol açtı. Bu, Ay'ın Dünya'da gelgitlere yol açmasına benzeyen, Dünya'nın Ay yüzeyini etkilemesiyle oluşan bir sürtünme etkisi yaratmış olabilir."

BBC
Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Emre Belözoğlu Serdar Aziz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çin'in Ay'dan getirdiği kaya örnekleri beklenenden çok daha genç çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 06:22:46. #1.13#