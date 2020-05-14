Dünya Çiftçiler Günü nedir? Dünya Çiftçiler Günü ne zaman? Dünya Çiftçiler Günü mesajları! 1984 yılından bu yana kutlanan Dünya Çiftçiler Günü bu çeşitli etkinlik, paylaşım ve mesajlarla kutlanıyor. Peki, Dünya Çiftçiler Günü nedir? Dünya Çiftçiler Günü ne zaman? İşte, Dünya Çiftçiler Günü mesajları!

14 Mayıs 1984 yılından beri yani Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihinden bu yana kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, çiftçiler hakkında çeşitli konuları ve sorunları gündeme getiriyor. Peki, Dünya Çiftçiler Günü ne zaman? Dünya Çiftçiler Günü mesajları nelerdir? Dünya Çiftçiler Günü nedir?

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Çiftçiler Günü, Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş yıl dönümü olan 14 Mayıs'ta kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

4 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üstünde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından ilan edilmiş bir gündür. IFAP'ın 14 Mayıs 1984 yılında Hindistan'da yapılan Genel Kurulunda, Çiftçilik mesleğine ve sorunlarına tüm dünyada farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayısın Dünya Çiftçiler günü olarak kutlanması teklif edilmiş ve kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, gazete, radyo ve televizyon gibi yayın organlarında ve okullarda, güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye olan katkısının ve hızla artan dünya nüfusuna karşı en temel ihtiyaç olan gıda üretiminin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

14 Mayıs Çiftçiler günü çiftçilerin eksiklerini ve yapılması gerekenlere dikkat çekmek amacıyla kutlanmaktadır. 14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB' tır. Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız.

Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz.

Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.

Çiftçinin karnını yarmışlar, kırk tane "gelecek yıl" çıkmış

Kaynak: Dünya Çiftçiler Günü ne zaman? Dünya Çiftçiler Günü kutlama mesajları, sözleri

Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

"Milli ekonominin temeli tarımdır. "

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajları ve sözleri - Atatürk'ün çiftçiler ve tarım ile ilgili sözleri

"Milletimiz çiftçidir.Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız."

"Köylü milletin efendisidir!"

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ÇİFTÇİLERLE İLGİLİ SÖZLERİ

"Köylü milletin efendisidir!"

"Kılınç ve saban; bu iki fatihten birincisi, ikincisine daima yenildi."

"Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri ve iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız."

"Burada bir çiftlik kuracağım. Bu çiftlikte hayvanlar yetiştireceğim. Bir küçük ormanın kenarında tarım endüstrimize ait bacalar tütecek."