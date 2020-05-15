Dünya Çiftçiler Günü Kocaeli'de, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kocaeli'de, Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Çanakçı, oda binasında yaptığı açılamada,14 Mayıs'ın çiftçiler günü olarak kutlandığını belirterek, bu günün çiftçilere bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.

2020 yılının çiftçilerin emeğinin karşılığını aldığı bir yıl olmasını dileyen Çanakçı, "Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan çiftçimizin ilk işi ahıra girmek veya bahçeyle tarlaya girmektir. Hava kararıncaya kadar aralıksız çalışmaktadırlar. Bu çalışmanın karşılığı 83 milyon insanımızın ve ülkemize gelen 35 milyon turistin karnının doyması için gereken gıdanın, üretim ile sağlanmaktadır." diye konuştu.

Çanakçı, aynı zamanda sektörde 25 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini aktararak, "Türk çiftçisi ile ne kadar övünsek ve ne kadar gurur duysak azdır. Destekler mutlaka arttırılmalıdır." dedi.

Kaynak: AA