Dünya Çiftçiler Günü Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Kaymakam Ömer Sevgili, Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray ile Pınarlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Rafet Uzer'i ziyaret ederek gününü kutladı.

Kaymakam Sevgili, çiftçilere hijyen malzemesi hediye etti.

Kaynak: AA