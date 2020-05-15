Dünya Çiftçiler Günü
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.
15.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 15.05.2020 09:56
Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, Dünya Çiftçiler Günü'nde tarlada çalışan çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakam Ömer Sevgili, Jandarma Komutanı Mehmet Durmuş ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Saffet Giray ile Pınarlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Rafet Uzer'i ziyaret ederek gününü kutladı.
Kaymakam Sevgili, çiftçilere hijyen malzemesi hediye etti.
Kaynak: AA