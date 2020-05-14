Dünya Çiftçiler Günü Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, göreve geldiklerinden beri çiftçilere yönelik destekleyici çalışmaları daha da arttırdıklarını belirtti.

Çiftçilerin ülke kalkınmasında büyük rol üstlendiğini aktaran Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak toprağa hayat veren çiftçilerimizin her zaman yanlarında olacağız. Tarımsal üretimin her kademesinde çalışan, üreten, tarladan soframıza en güzel ürünü gönderen ve ülkemizin kalkınması için ter döken tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA