Dünya Çiftçiler Günü
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
14.05.2020 16:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:26
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Tollu, mesajında, Erdemli çiftçisinin ilçe ekonomisine büyük katkı sunduğunu belirtti.
Şahin de üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.
Kaynak: AA