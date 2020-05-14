Dünya Çiftçiler Günü
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Dünya Çiftçiler Günü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Dünya Çiftçiler Günü
14.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:26

Mersin'in Tarsus ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Avcı, burada yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele döneminde çiftçilerin tarlada üretimlerine devam ettiğini belirterek, emektar çiftçilerin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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