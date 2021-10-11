Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa devletimize saygı duymazsa, büyükelçimiz geri dönmez - Haberler
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BBC

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa devletimize saygı duymazsa, büyükelçimiz geri dönmez

BBC - Haberler | Dünya
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa devletimize saygı duymazsa, büyükelçimiz geri dönmez

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki diplomatik krizle ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki diplomatik krizle ilgili olarak ilk kez kamuoyuna açıklama yaptı.

Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın, Cezayir'in egemenliğine, kurumlarına ve gücüne "tam saygı duymasının" şart olduğunu söyledi.

Cezayir Devlet Televizyonu'nun haberine göre, ülkesinden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tebbun, istişare için geri çağrılan ülkesinin Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'un aksi takdirde geri dönmeyeceğini belirtti.

Tebbun, "Fransa, Cezayir'in geçmişte sömürgesi olduğunu unutmalı. Cezayir sadece Allah'a boyun eğen ordusuyla ve gururlu insanlarıyla güçlüdür" dedi.

Fransa iki hafta önce; Fas, Cezayir ve Tunus'un kendi vatandaşlarının ülkeye dönüşleriyle ilgili konsolosluk işlemlerini reddetmelerini gerekçe göstererek, bu ülkelerin vatandaşları için vize şartlarının sıkılaştırıldığını duyurmuştu.

Fransa ordusu ise geçen hafta, Cezayir'in hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Macron ne demişti?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 2 Ekim Cumartesi günü Le Monde gazetesinde yer alan Cezayir'e yönelik suçlayıcı ifadeleri, iki ülke arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Emmanuel Macron; Cezayir'de askeri-siyasi bir sistemin hüküm sürdüğünü, ülkenin resmi tarihinin tamamen yeniden yazıldığını ve gerçeklere dayanmadığını iddia etmişti.

Macron ayrıca "bu yeni resmi tarihin" Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüştü:

"Cezayir'in ulus olarak inşası, izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransa'nın sömürgesi olmadan önce Cezayir ulusu var mıydı? Cezayir daha önce de sömürgeydi. Türkiye'nin Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi ve tek sömürgecinin biz olduğumuzu açıklamak harika. Cezayirliler buna inanıyor.".

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Macron'un ifadeleri "Fransız sömürgeciliğine karşı direnen 5 milyondan fazla şehidin anısına yönelik kabul edilemez bir hakaret" diye nitelendirilmiş ve kınanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Fransa Cumhurbaşkanına tepki göstermiş, "Macron'un, tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'yi de bu tartışmaların içine çekmesi son derece yanlıştır" demişti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa devletimize saygı duymazsa, büyükelçimiz geri dönmez

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Haber: Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Fransa devletimize saygı duymazsa, büyükelçimiz geri dönmez - Haberler
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