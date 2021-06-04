Dünya Çevre Gününde Vali Çeber'e Anlamlı Ziyaret
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Dünya Çevre Gününde Vali Çeber'e Anlamlı Ziyaret

Dünya Çevre Gününde Vali Çeber'e Anlamlı Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Kemal Çeber, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve beraberinde İl Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.

Vali Kemal Çeber, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve beraberinde İl Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.

Ziyarette, Vali Çeber Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında İl Müdürü Savaş'tan ilde yapılacak etkinlikler ve il genelinde yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Çeber, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de 133 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede oy birliği ile kabul edilen Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile taşra teşkilatlarının bu anlamlı gününü kutlayarak ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Habermetre

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