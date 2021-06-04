Dünya Çevre Gününde Vali Çeber'e Anlamlı Ziyaret

Vali Kemal Çeber, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Serkan Savaş ve beraberinde İl Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul etti.