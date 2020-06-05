Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri
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Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri

Esenler Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine moral etkinliği düzenledi.

Dünya Çevre Gününde Temizlik Personeline Moral Konseri
05.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:44

Esenler Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre günü kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerine moral etkinliği düzenledi. Konser esnasında temizlik görevlilerinin oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu.

Korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle kullanımı artan maske, eldiven gibi tıbbi malzemelerin de çevreye atılmasıyla birlikte çevre temizlik personellerine normalden daha fazla iş düşüyor. Esenler Belediyesi salgının başlamasından bu yana büyük bir özveri ile çalışan temizlik personellerini takdir etmek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla moral etkinliği düzenlendi. Konser esnasında temizlik görevlilerinin oynaması ise renkli görüntüler oluşturdu. Ardından tüm personele kolonya ve çikolata dağıtıldı.

"Bu etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı"

Esenlerde yaşayanların dünya çevre gününü kutlayan temizlik görevlilerinden Serdar Koç, "Esenler Belediye Başkanına özellikle teşekkür ederim. Bu etkinliğe hepimizin ihtiyacı vardı. 2 aydır bu virüslerden dolayı ara vermeden çalışıyoruz. Çevre temizliği için elimizden geleni yapıyoruz. Buradan da tüm Esenler'in Dünya Çevre Gününü kutlarım" dedi.

"Çok güzel bir etkinlik"

Çok mutlu olduğunu söyleyen Şenol Soğukbulak, "Çok güzel bir etkinlik. Böyle değişiklikler oluyor bizde çok mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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