Dünya çevre gününde ESO'dan yeşil sanayi hamlesi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, "5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü"nün Eskişehir'de sürdürülebilir ve yeşil sanayi konusunda atılacak adımlar için bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı ve Dünya Çevre Günü'nün daha...

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi, ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Koordinatörü Ömer Benli, "5 Haziran 2021 Dünya Çevre Günü"nün Eskişehir'de sürdürülebilir ve yeşil sanayi konusunda atılacak adımlar için bir başlangıç olduğuna vurgu yaptı ve Dünya Çevre Günü'nün daha sağlıklı bir çevre yılı olması temennisiyle kutladı.

Dünya Çevre Günü'nün bu yılki temasının 'Ekosistem Restorasyonu (Onarımı)' olduğunu söyleyen Benli, "Yeniden hayal ederek, yeniden oluşturarak ve onararak dünyanın her yerindeki ekosistemin korunması için çaba harcamak zorundayız. Biz de buna şehrimizden başlamakla yükümlüyüz. Çünkü şu an için başka bir dünya yok" dedi.

ESO hız verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma ve Avrupa (AB) Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası yürütülen süreçlerle de örtüşen Dünya Çevre Günü faaliyetlerinin, yaşanan çevresel sorunlarına olan katkıları nedeniyle sanayi kuruluşlarını da yakından ilgilendirdiğini ifade eden Benli, "Bu kapsamda süreci yakından takip eden Eskişehir Sanayi Odası, dünyada düşük çevresel etkili üretim modellerinin giderek önem kazanması bilinciyle, hem çevreye karşı olan sosyal sorumluluğu hem de çevreci üretim konusunda uluslararası/ulusal pazarlarda rekabet üstünlüğünün sağlanabilmesi adına çalışmalarına hız verdi" açıklamalarında bulundu.

Yeşil sanayi çalışmaları

Eskişehir Sanayi Odası'nın yeşil sanayi anlayışının oluşması için bir dizi çalışma gerçekleştirdiğini hatırlatan Benli, "Bir süre önce başladığımız çalışmalar olgunlaşmaya başladı. Bu nedenle, ESO bünyesinde, yönetim kurulumuz adına koordinasyon görevini üstlendiği ve danışmanlığını Eskişehir Teknik Üniversitesi Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Türe'nin yaptığı "Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Birimi" oluşturuldu. Üniversite-Sanayi İş birliği içinde iyi bir model oluşturacağına inandığımız bu birimin; sanayicilerimiz, sektörün ilgili çalışanları ve üniversitelerdeki bilim insanlarının deneyimlerinden yararlanacak, görüşlerinden ilham alacak. Yine bu birimin Eskişehir sanayisinin uluslararası/ulusal sürdürülebilir ve yeşil sanayi süreçlerine sonuç odaklı, ölçülebilir ve izlenebilir kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Karbon ayak izi düşürülecek

ESO Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi birimi olarak, özellikle AB Yeşil Mutabakatının iklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarının (karbon ayak izi) Eskişehir sanayisi bakımından genel durumunu araştırmalarla ortaya koyarak başladıklarını açıklayan Benli, "Yıllar bazında sanayi sektörü enerji tüketimine ait resmi verilere dayalı olarak yapılan çalışmamızın sonuçlarını ortaya koyduk" dedi.

Hedefler belirlendi

ESO olarak bundan sonraki hedeflerinin 2020 yılı itibariyle 1,83 milyon ton CO2e (karbondioksit eşdeğeri) olan Eskişehir sanayi sektörü karbon ayak izinin düşürülmesi olduğuna vurgu yapan Ömer Benli, "Başta yüksek emisyonlu sektörler olmak üzere kademeli olarak azaltılması için gerekli teknik ve yönetsel çabaları gösterme konusunda kararlıyız. Türkiye'deki sanayi kaynaklı toplam sera gazı emisyonları içinde Eskişehir sanayinin payı 2018 yılında yüzde 2,96 ve 2019 yılı için yüzde 3,26 olarak tespit ettik. 2022 yılı Dünya Çevre Günü'nde Eskişehir sanayi kaynaklı karbon emisyon değerini bir önceki yıldan yüzde 10 aşağı çekmek için çaba sarf etmeye kararlıyız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı