Dünya Çevre Günü sergisi uzun sokakta izlenime açıldı

İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün "Çevre Günü Farkındalık Sergisi" düzenledi. Uzun Sokakta açılan sergiyle çevre kirliliğine dikkat çekildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerini sürdüren İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Uzun Sokakta "Çevre Günü Farkındalık Sergisi" düzenledi. Bugün 12.00'da açılan sergiye ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

Çevre kirliliği ve atıkların çevreye verdiği zararlara dikkat çekmek adına yapılan serginin açılışında bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Uslu, "Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle burada toplanmış bulunuyoruz. Öyle ki tüm dünyada çeşitli temalarla çevre günü kutlanıyor. Bu yılki Çevre Günü teması ise ekolojik restorasyon olarak belirlenmiştir. Dünyayı insanoğlu olarak her geçen gün sömürüyoruz. Dünyamızdan, yaşadığımız alandan her gün parça parça, lime lime alıyoruz. Öyle ki doğa bize her gün heyelan olarak, su kirliliği olarak, hava kirliliği olarak, doğal yaşamın bozulması olarak geri dönmekte. İnsanoğlu olarak biran evvel bu farkındalığa vararak doğanın korunması, doğal yaşamın korunması adına biran önce önlemler almalıyız. Bilinçlenmek zorundayız. Nitekim gelecek nesillere yaşanabilir bir Dünya bırakmak boynumuzun borcudur. Bizler geçmişten aldığımız bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmalıyız" dedi.

İnegöl Belediyesi olarak çevreci projelerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını da vurgulayan Uslu, "Bunlardan bazılarını sizinle paylaşmak istiyorum. İnegöl'ümüzün karbon ayak izi haritasını çıkartmak adına ilçemizin çeşitli yerlerine 8 adet ölçüm cihazı yerleştirdik. İlçemizde daha kaliteli bir hava için tespitler yürütmekteyiz. Tehlikesiz Sanayi Atıkları Toplama Merkezi oluşturarak atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini, çevreye atılmamasını sağladık. Atık yağların giderlere dökülmemesi için ödüllü atık yağ toplama kampanyaları düzenledik ve bu kampanyayı sürekli olarak devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımıza bu konuda duyarlılık kazandırmaya çalışıyoruz. Geri dönüşümlerin kaynağında ayrıştırılması adına her haneye geri dönüşüm kutuları dağıtıyoruz. Bugün de çevre konusuna dikkat çekmek adına burada 23 görselden oluşan bir farkındalık sergisi düzenledik" açıklamalarında bulundu.

Konuşmalar sonrası serginin açılışı yapılarak gezildi.

Kaynak: Bültenler