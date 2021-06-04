"Dünya Çevre Günü" Öncesi Vali Şıldak'a Ziyaret

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve beraberindeki heyet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve beraberindeki heyet, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Ziyaret sebebiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sadullah Özel ve beraberindeki heyete teşekkür eden ve çalışmalarında başarılar dileyen Vali Şıldak, genç kuşaklara yaşanabilir temiz bir dünya bırakabilmenin, çevreyle ilgili sorumlulukların yerine getirilmesiyle mümkün olduğunu ifade ederek, Dünya Çevre Gününü kutladı.

Kaynak: Habermetre