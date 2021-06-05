Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
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Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay - Haberler | Güncel

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Çevre Günü çeşitli etkinlikleri kapsamında İYİ Parti İlçe Teşkilatı plajda çöp toplama çalışması yaptı.

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Dünya Çevre Günü çeşitli etkinlikleri kapsamında İYİ Parti İlçe Teşkilatı plajda çöp toplama çalışması yaptı.

İskelede İnciraltı Plajı'nda düzenlenen etkinliğe İYİ Parti İl Başkanı Özlem Ural, Başkan Yardımcısı Fatih Dönmez ve İlçe Başkanı Erdoğan Kahya ile partili vatandaşlar katıldı. İskele İnciraltı Plajında bir araya gelen grup plajdaki çöpleri toplarken, parti üyesi Sedat Yılmaz da denize daldı. Sahil boyunca temizlik yapan İYİ Parti Teşkilatı yetkilileri yaptıkları açıklamalarda çevrenin önemine değindi. Gençlere temiz bir çevre bırakılmasının önemi anlatılırken, etkinliklerin devam edeceği açıklandı. Etkinlik sırasında denize dalan Sedat Yılmaz, "Bugün Dünya Çevre Gününde vatandaşların dikkatini çekmek için burada toplandık. Plajda sembolik temizlik yapıyoruz. Ben 6 yıldan beri bu plajda dalıyorum. Denizden çocuk bezinden, şapkaya ve takma dişe kadar her şey çıkıyor. İnşallah, dikkati çekeriz de bundan böyle denizde olmaması gerekenleri bulmayız" dedi.

Tülay Uluçınar da, "Halkımızın dikkatini çekmek için buraya geldik. Sahilde temizlik yaptık. Katılanlara teşekkür ediyor ve herkesi duyarlı olmaya çağırıyorum" dedi.

İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Ural ise, "Bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle halkımızın dikkatini çekmek için buraya geldik. İYİ Parti Genel Mmerkezi olarak bütün sahillerde bu etkinliği yapıyoruz. Kampanyaya tüm il ve ilçe teşkilatları destek olmaktadır. Gerçekten çok kıymetli bir uygulama. Biz emanet aldığımız bu evreyi gençlerimize iyi bir şekilde bırakmak için çalışmalıyız. Keşke 5 Haziran Dünya Çevre Günü bir kutlama günü olsaydı. Sürekli bu mücadelenin içinde kalacağız. Gelecek nesillerimiz, hem insan sağlığına hem de çevreye dikkat edecekler. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun" dedi.

Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar
Dünya Çevre Günü'nde plajda çöp topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatma Talay

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