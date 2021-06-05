Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler
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Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler Ardahan'da doğada yürüyüş yapmak için bir araya gelen Ardahan Valisi, sporcular ve öğrenciler, yürüyüşün ardından piknikçilerin çöpleriyle kirlettiği Çamlıçatak Ormanı'nın etrafını elleriyle temizledi.

Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler

ARDAHAN - Ardahan'da doğada yürüyüş yapmak için bir araya gelen Ardahan Valisi, sporcular ve öğrenciler, yürüyüşün ardından piknikçilerin çöpleriyle kirlettiği Çamlıçatak Ormanı'nın etrafını elleriyle temizledi.

Ardahan Çevre ev Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebiyle örnek bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında Ardahan Valisi Hüseyin öner, protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte vatandaşlar Çamlıçatak ormanlık alanında, doğa yürüyüşü ve spor yaparak güne başladı. Sporun ardından ellerine çöp poşetlerini alan katılımcılar, piknikçilerin gazabına uğrayan ve oldukça pislenen ormanlık alanının çevresini didik didik temizledi.

Etkinlikte konuşan Vali Hüseyin Öner, çevrenin korunmasının çok önemli olduğunu, bu bilinci genç kuşaklar aktarmak istediklerini söyledi. Bu etkinlik ile çevrenin önemine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Öner, şunları kaydetti: "Çevre hayatımızın vazgeçilmesi. Bu nedenle çevreyi ihmal edemeyiz. İhmal edilen çevre bize olumsuz dönüyor. Çevremiz git gide önem kazanıyor. Bunun farkında olmamız lazım. Bunun için bizim de bugün bir farkındalık oluşturmak için buradayız."

Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler
Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler
Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler
Dünya Çevre Günü'nde ormanı elleriyle temizlediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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