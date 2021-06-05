Dünya Çevre Günü'nde çocuklar bisikletlerine kavuştu
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Dünya Çevre Günü'nde çocuklar bisikletlerine kavuştu

Dünya Çevre Günü'nde çocuklar bisikletlerine kavuştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara özel bir etkinlik düzenledi.

Kartal Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Asıl amacın çocuklara tabiat sevgisini aşılamak olduğunu söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, 'İhtiyaç sahibi aile çocukları belirlenerek bu çocuklarımıza bisiklet hediye ettik' diye konuştu.

Kartal Lyons Kulübü Kartal Belediyesi'ne 35 adet bisiklet hediye etti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklara etkinlik düzenleyen belediye, bu bisikletleri Kartal Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün tespit ettiği ihtiyaç sahibi olan 8-12 yaşında olan aile çocuklarına hediye etti. Ayrıca çocuklara Hasat Sanat Atölyesi'nin katkılarıyla çevre temalı karikatür sergisi düzenlendi. Kendisine bisiklet hediye edilen 9 yaşındaki Yağmur Davulcu, 'Bisikletimi aldım. Mutluluktan havalara uçuyorum. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Her zaman bisikletim olsun diye hayal kurardım, bugün ise hayalim gerçekleşti' dedi.

'BİSİKLET, KARBON AYAK İZİNİ AZALTIR'

Kartal Belediyesinin her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladığını belirten Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, '3 Haziran da Dünya Bisiklet Günü'ydü. Burada bulunmamızın nedeni hem çevre günü olması hem de bisiklet konusundaki duyarlılığı artırmaktır. Bu yıl da çevre konusundaki ana tema 'bisiklet' olarak oldu. Çünkü küresel ısınma var. Karbon ayak izinin azaltılması için de bisiklet kullanımı oldukça önemli. Bu yüzden çocuklara bisiklet dağıtarak bunun önemini vurgulamak istedik? açıklamasında bulundu.

'YEŞİLDEN MAVİYE BU YAŞAM BİZİM'

Çevreyi koruma konusundaki sloganlarının 'yeşilden maviye bu yaşam bizim' olduğunu belirten Dr. Dilek Kars, 'Hem yeşile hem de maviye sahip çıkmalıyız. Tabii bizim de geleceğimiz aslında çocuklarımızdır. Çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeleri doğrultusunda 'Tabiata saygı aklın vicdanıdır' diyerek çevre sevgisini aşılamaya çalıştık? diye konuştu.

Etkinlikte bulunan 8 yaşındaki Zehranur'un annesi Ayşe Dudu Çağlar ise 'Çok şaşkınım. Zehranur'a zaten bisiklet almayı düşünüyorduk. Çok mutlu olduk. Kartal Belediyesi'ne kızımı mutlu ettikleri için çok teşekkür ederim' dedi.

Dünya Çevre Günü'nde çocuklar bisikletlerine kavuştu
Dünya Çevre Günü'nde çocuklar bisikletlerine kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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