Dünya Çevre Günü'nde caretta yuvasına koruma
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Dünya Çevre Günü'nde caretta yuvasına koruma

Dünya Çevre Günü'nde caretta yuvasına korumaANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz kaplumbağalarının (caretta) yumurtlama alanlarından biri olan Çıralı Sahili'ni ziyaret etti.

Dünya Çevre Günü'nde caretta yuvasına koruma
05.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:46

Dünya Çevre Günü'nde caretta yuvasına koruma

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde deniz kaplumbağalarının (caretta) yumurtlama alanlarından biri olan Çıralı Sahili'ni ziyaret etti. Başkan Böcek, yumurtalarını bırakmak üzere Çıralı sahiline gelen 12'nci deniz kaplumbağasının yumurtlama alanını kafesle koruma altına aldı. "Antalya'mıza bahşedilen eşsiz güzellikteki doğanın, üzerinde yaşayan tüm canlıların korunması için bizler üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz" diyen Başkan Böcek 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Bu yılki teması "Biyolojik çeşitlilik" olarak belirlenen 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Böcek, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağalarının (caretta) yuvalama alanı olan Çıralı Sahili'nde incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, aynı zamanda Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi'nin de Başkanı olan Ulupınar Mahalle Muhtarı Habib Altınkaya'dan deniz kaplumbağaları için alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'KIYILARIMIZ SADECE BİZE AİT DEĞİL'

Deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki 21 yuvalama alanından 9'unun Antalya'da bulunduğunu ve Çıralı'nın da bu alanlardan biri olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, yumurtalarını bırakmak üzere Çıralı sahiline gelen 12'nci deniz kaplumbağasının yuvasını demir kafesle koruma altına aldı. Başkan Böcek, "Dün yumurtalarını bırakan, buranın gerçek sahibi deniz kaplumbağalarının yumurtalarını beraber koruma altına alacağız. Yaklaşık 60 gün sonra yumurtadan çıkacak yavruların denize güvenle kavuşmaları için çaba göstereceğiz. Denize kavuşan kaplumbağalar 20-25 yaşlarına ulaştıklarında tekrar doğdukları bu bölgeye yumurtalarını bırakmaya gelecekler. O nedenle kıyılarımızın sadece bize ait değil diğer canlılara da ait olduğunu unutmamalıyız" dedi.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ'

"Çevremizdeki tüm canlıların yaşam hakkına saygı duymalı ve birlikte yaşamayı öğrenebilmeliyiz" diyen Başkan Böcek, her canlının doğaya sağladığı bir katkı olduğuna da dikkati çekti ve şöyle dedi:

"Onların korunmasının insanlığın devamı, çocuklarımızın geleceği için de önemli olduğunu unutmamalıyız. Antalya'mıza bahşedilen eşsiz güzellikteki doğanın, üzerinde yaşayan tüm canlıların korunması için bizler üzerimize düşeni yapmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Kentimiz turizmini, tarımını, ekonomisini çevre değerlerine borçludur. Çevreyi koruyarak yarınlarımızı güvence altına almalıyız. 5 Haziran Dünya Çevre Gününü kutluyor, herkesin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yapmasını rica ediyorum."

MUHTAR ALTINKAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Ulupınar Mahalle Muhtar Habib Altınkaya da Başkan Böcek'e ilgi ve alakası için teşekkür ederek, 'Başkanımızın böylesi özel ve anlamlı bir günde buraya gelmesi bizim için çok önemli ve değerli. Burada deniz kaplumbağalarına yönelik yapmaya çalıştığımız koruma ve izolasyon çalışmamızın değeri daha da arttı. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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