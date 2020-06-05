Dünya Çevre Günü'nde anlamlı buluşma...Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu
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Dünya Çevre Günü'nde anlamlı buluşma...Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu

Dünya Çevre Günü'nde anlamlı buluşma...Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu Yere atılan sigara izmaritlerini toplayan Zeytinburnu Belediyesi temizlik işçisi Cevat Gençoğlu ile onun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlayan Reda Erdem Dünya Çevre Günü'nde bir araya geldi.

05.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:19

Dünya Çevre Günü'nde anlamlı buluşma...Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu

İSTANBUL - Yere atılan sigara izmaritlerini toplayan Zeytinburnu Belediyesi temizlik işçisi Cevat Gençoğlu ile onun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlayan Reda Erdem Dünya Çevre Günü'nde bir araya geldi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü Zeytinburnu'nda özel bir buluşmaya vesile oldu. 15 Mayıs tarihinde Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Cevat Gençoğlu kaldırıma sıkışan sigara izmaritlerini temizlerken Reda Erdem isimli genç kız onun fotoğrafını çekip sosyal medyada yayınlamış ve çalışkanlığını gözler önüne sermişti. Zeytinburnu Belediyesi de o temizlik işçisi Cevat Gençoğlu ve onun fotoğrafını çeken Reda Erdem'i bir araya getirdi. İkili Zeytinburnu Belediyesi'nde buluşurken Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy makamında kabul ederek kendilerine çiçek ve plaket takdim etti. Ayrıca Cevat Gençoğlu'nun evlenme isteğini duyan Başkan Arısoy, Gençoğlu'nun babasıyla konuşarak yardımcı olacaklarını belirtti.

"Reda Hanım hem Zeytinburnu'nda hem Türkiye'de temizlik ordusuna dikkat çekti"

Çekilen fotoğraf karesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Reda hanım hem Zeytinburnu'nda hem İstanbul'da hem Türkiye'de bu temizlik ordusuna dikkat çekti. Yere attığımız çöpün nasıl geri toplandığına dair çok hoş bir kare yakaladı. Bu Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir kez de burada küçük bir hediye takdimiyle teşekkür etmek istedik. Cevat kardeşimiz Zeytinburnu'nda 500'e yakın olan temizlik ordumuzun bir neferi ama gerçekten çok hissiyatı yansıtan bir fotoğrafa konu oldu" dedi.

"Ders çalışıyordum Cevat Bey'i gördüm"

Ailelerin çocuklarını yere çöp atmama noktasında bilinçlendirmesi gerektiğini belirten Reda Erdem, "Ders çalışıyordum Cevat Bey'i gördüm. Görünmemek için perdenin arkasından çektim. Paylaştım belediyeyi etiketledim. En büyük sorumluluğun ailede olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dünya Çevre Günü'nde anlamlı buluşma...Temizlik işçisi ve onu fotoğraflayan genç kız buluştu

Kaynak: İHA

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