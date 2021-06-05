Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası

Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'da 200'den fazla dernek ve aktivist, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının yetersizliği nedeniyle hükümeti bugünkü Dünya Çevre Günü'nde mahkemeye verdi.

İtalya'da 200'den fazla dernek ve aktivist, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının yetersizliği nedeniyle hükümeti bugünkü Dünya Çevre Günü'nde mahkemeye verdi.

Roma'da savcılığa şikayette bulunan 203 davacı, İtalyan devletini iklim kriziyle mücadele için üzerine düşen görevi yerine getirmemekle suçluyor. Şikayetçiler, İtalya'nın Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen sera gazı salımını azaltma gibi hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle mahkum edilmesini talep ediyor.

"İtalyan devletine" karşı hazırlanan şikayet dilekçesinde, "şimdiki ve gelecekteki nesillerin insan haklarını garanti altına almak için" iklim krizi konusunda acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

Mahkemenin hükümete, 2030'a kadar sera gazı emisyonunu 1990'daki seviyeye kıyasla yüzde 92 azaltması talimatını vermesi talep ediliyor.

Çevre alanında faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum örgütleri ve bireyler, İtalyancada "kıyamet günü" anlamında kullanılan "Evrensel Yargı" (Giudizio Universale) adı verilen bir kampanyayla bir araya gelerek İtalya devletini mahkemeye verdi.

Kampanyayı yürütenler, İtalya'nın sıra dışı iklim olaylarında meydana gelen ölümler açısından dünyada 6. sırada yer aldığına ve bu aşırı iklim olaylarının sıklığının gittikçe arttığına dikkat çekti.

"Evrensel Yargı" kampanyasına katılanlar bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle parlamento önünde bir gösteri de düzenledi. Göstericiler iklim krizine karşı eyleme geçmemenin suç olduğunu belirtti.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Enes Ünal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 14:33:41. #1.13#

title