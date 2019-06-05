Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9’unun kirli hava soluduğu uyarasında bulundu. DSÖ rakamlarına göre hava kirliliği, saat başı 800, dakika başı 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğu uyarısında bulundu.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan DSÖ, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin kirli hava yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Rize-Artvin Havalimanı'nın 2020 yılı sonunda hizmete alınmasının planlandığını duyurdu