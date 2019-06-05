Dünya Çevre Günü: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yer yüzünde yaşayan 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğu uyarısında bulundu.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yapan DSÖ, her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin kirli hava yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle