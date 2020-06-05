Dünya Çevre Günü Mersin Valisi Ali İhsan Su, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Yalçın, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, bu özel günün çevre bilincinin daha da artmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA