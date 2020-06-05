Dünya Çevre Günü Malatya Valisi Aydın Baruş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarını kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baruş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehirçilik İl Müdür Vekili Fikret Onhan ve kurum personelini kabul ederek bir süre görüştü.

Baruş, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Sıfır Atık" projesine önem verdiklerini belirtti.

Kendilerinin de valilikte "sıfır atık" projesine geçtiklerini aktaran Baruş, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda, bina içerisinde toplam 8 biriktirme ekipmanı temin edilerek, koridorlara yerleştirilmiştir. Biriktirme ekipmanları ile cam, kağıt, metal, plastik, organik ve geri dönüşemeyen evsel atıklar kaynağında ayrı olarak ayrıştırılarak, valilik bahçesindeki geçici depolama alanındaki ilgili konteynerlere alınmaktadır. 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren atıklar, tartılarak ilgili geri dönüşüm firmasına teslim edilmektedir. Bu güne kadar 12 bin 269 kilogram kağıt, 1703 kilogram plastik 2 bin 387 kilogram cam ve 250 kilogram bitkisel yağ atığı firmaya teslim edilmiştir."

Çevre ve Şehirçilik İl Müdür Vekili Onhan ise gelecek nesillere temiz hava, toprak ve su bırakmanın vatandaşlık görevi olduğunu dile getirerek, "Doğadan aldığı kadar doğaya vermeyi bilen bir medeniyetin mensupları olarak biliyoruz ki, çevre bize atalarımızın mirası değil çocuklarımızın emanetidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA