Dünya Çevre Günü Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Demirtaş, ziyarette yaptığı konuşmada, koronavirüs salgının çevreyi korumanın ve doğanın önemini gösterdiğini belirtti.

Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamanın tüm insanların temel ihtiyacı olduğunu kaydeden Demirtaş, "Çevremizi korumanın yolu israfı önlemek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak ve atık oluşumunun engellenmesinden geçiyor. Doğanın korunması konusunda duyarlılığı arttırmak ve gelecek nesillerimize bu duyarlılığı kazandırmak için yapılacak her türlü faaliyete daima destek olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA