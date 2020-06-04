Dünya Çevre Günü
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Dünya Çevre Günü

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun "Dünya Çevre Günü" dolaysıyla mesaj yayımladı.

Dünya Çevre Günü
04.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:43

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun "Dünya Çevre Günü" dolaysıyla mesaj yayımladı.

Güzeloğlu, mesajında dünya genelinde çevre sorunlarının giderek artması sonucu doğal çevrenin korunması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında alınan bir kararla 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.

İnsanlarda çevre kirliliğine yönelik farkındalık yaratabilmek ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çevre Günü'nün, tüm insanlığın bugününü olduğu kadar geleceğini de yakından ilgilendirdiğini kaydeden Güzeloğlu, çevre sorunlarıyla mücadelenin en önemli aşamalarından birinin çevre sorunları konusunda çocuk yaşlardan başlayarak, toplumda farkındalığın oluşturulması ve tüm vatandaşların bu hususta bilinçlendirilmesi olduğunu belirtti.

Bu nedenle, hem birey hem de toplum olarak çevre kirliliğiyle mücadeleyi en üst düzeyde tutarak gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak en önemli görevleri olduğunu aktaran Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Bu hususta, Diyarbakır'da yaşayan her bireyin sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşama hakkı olduğu bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalar ile ilimizin değerine değer katma gayesiyle çevreyi korumayı amaçlayan her projeyi destekliyoruz. Özellikle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde kat ettiğimiz yol ve katı atık, çöp ayrıştırma ve depolama ile geri dönüşüm gibi çevre kirliliği sorununu çözmeye yönelik yeni projeleri de en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, sağlıklı bir gelecek, temiz bir çevre ve mutlu günler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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