Dünya Çevre Günü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." ifadesini kullandı.
Altun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah'ın bizlere sunduğu güzellikleri korumak şükrümüzün bir parçasıdır. Doğaya ve kainatın tüm canlılarına karşı saygı ve farkındalık, bireylerden devletlere hepimizin sorumluluğudur. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras daha temiz ve yeşil bir dünyadır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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