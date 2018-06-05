Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya için çevreye sahip çıkılması gerektiğini belirten Aydın, mesajında şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde Sivas'ta hava kirliliği had safhadaydı. Kış aylarında nefes alınamaz bir havamız vardı. Kişi başına düşen yeşil alanımız sadece 0,4 santimetre iken bugün ise kişi başına düşen yeşil alan 5 metreyi geçti. Vahşi gelişi güzel çöp depolama sisteminden, bugün çöpten elektrik üreten bir belediyeye geçerek çöpten para kazanıp şehrin ekonomisini geliştiriyoruz. Her projemizde sıfır atık anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz."

Aydın, daha güzel, daha yeşil, daha renkli bir Sivas bilinciyle kent genelinde yapılan park, peyzaj, duvar bahçe, modüler saksı, yol kavşak, refüj uygulamaları ile hem sağlıklı yaşam alanları oluşturduklarını hem de şehre pozitif katkı sunduklarını kaydetti.