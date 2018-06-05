AK Parti Mardin İl Başkanlığı Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Erdinç Çeçen, Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Çeçen, açıklamasında Türkiye ve dünyada, insanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için çeşitli etkinliklerin yapıldığı çevre gününün önemine değindi.

Çarpık kentleşme, sağlıksız sanayileşme, beslenme ve enerji konusunda yaşanan problemler, azalan ve tükenen canlı türleri, artan kirlilik ve iklim değişikliklerinin neden olduğu global çevre kirliliğinin, çağın önde gelen sorunlarından olduğunu aktaran Çeçen, AK Parti'nin çevre politikalarını anlattı.

Çeçen, "Türkiye'de bugüne kadar gelmiş geçmiş en çevreci iktidar AK Parti iktidarıdır. En çevreci parti de AK Parti'dir. Başka hiçbir partide çevre, şehir ve kültürden sorumlu genel başkan yardımcılığı yok. Başka hiçbir seçim beyannamesinde çevreye, doğaya, tabiata, çevrenin insanla, mekanla ve dolayısıyla şehir ile kurduğu ilişkiye böylesine vurgu yapılmadı. İnşallah şehirler, gelecek dönemde çocuklarımızın güvenle yaşayacağı daha huzurlu, daha yeşil, daha temiz yaşam alanları olacak." ifadelerini kullandı.