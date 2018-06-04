Samsun Valisi Osman Kaymak, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edildiğini anımsattı.

İnsanlarda çevre bilincinin oluşturulabilmesi ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için her yıl Dünya Çevre Gününün çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirten Kaymak, "İçerisinde yaşadığımız doğa, özellikle son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme, teknolojik gelişmeler ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi nedenlerle büyük zarar görmüştür. Çevre sorunları, doğal dengeyi bozan ve insanlığı tehdit eden boyutlarıyla tehlikeli bir nitelik kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çevre kirliliğini insanın doğaya verdiği zarar olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi yaşamsal önem arz etmektedir. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek zorundayız. Ekolojik dengenin korunması adına bitki ve hayvan türlerini koruyup çoğaltmak mecburiyetindeyiz. Büyüklerimizden devraldığımız ve emanet olarak gördüğümüz çevreyi bizden sonraki kuşaklara sadece koruyarak ya da şu anki haliyle değil, daha kaliteli, yaşanabilir, daha temiz ve daha fazla faydalanılacak bir şekilde bırakmanın mücadelesi içindeyiz. Karadeniz Bölgesi'nin en büyük arıtma tesisine sahip olan ilimizde ve bugün faaliyete geçirdiğimiz Yakakent Atıksu Arıtma Tesisi sayesinde gururla söylemek istiyorum ki tek bir bardak kirli ya da zararlı su artık sahillerimize karışmayacaktır. Unutmayalım ki çevre konusunda atacağımız adımlar çocuklarımızın geleceğine yapacağımız en önemli yatırım ve geleceğimizin güvencesi olacaktır."

Vali Kaymak, gerekli standartları taşıyan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası bir çevre ödülü olan Mavi Bayrak sayısının yakın zamanda 8' den 9'a çıkacağını da belirtti.