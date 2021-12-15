'Dünya Çay Günü'nde demlemede doğru bilinen yanlışı anlattı

ÇAY, AFYON (DHA) - RİZE'de çay sunum şampiyonu Serpil Hut Kondakçı, 'Dünya Çay Günü'nde en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Kondakçı, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor" dedi.

Dünyada her yıl 15 Aralık, 'Dünya Çay Günü' olarak kutlanıyor. En çok çay tüketen ülkeler sıralamasında dünyada ilk sırada yer alan Türkiye'de çayın yetiştirildiği Rize'de, en iyi çay demleme tekniği anlatıldı.

Muhammet Salman da "Çay Rize'de içilir. Rize'de çay içmeyen, çay içtim demesin. Herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyorum. Çay içmeye devam edin" dedi.