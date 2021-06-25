Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden

Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Asya'nın önde gelen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, uçtan uca dijital iletişim kurmak için oluşturduğu strateji ile Communicator Ödülleri'nde ve HERMES Ödülleri'nde üçer ödül aldı.

Asya'nın önde gelen e-ticaret destekli doğrudan satış şirketi QNET, uçtan uca dijital iletişim kurmak için oluşturduğu strateji ile Communicator Ödülleri'nde ve HERMES Ödülleri'nde üçer ödül aldı.

İnteraktif ve Görsel Sanatlar Akademisi (AIVA) tarafından değerlendirilen ve onaylanan Communicator Ödülleri, QNET'i farklı kategorilerde toplam üç ödüle layık gördü. QNET'in "Her zamankinden daha güçlü" sosyal medya kampanyası, Sosyal Kategori'de 'Mükemmellik Ödülü'nü kazandı. Kampanya, 3,2 milyondan fazla kullanıcı erişimine ulaşmıştı. Çevrimiçi Video Kategorisi'nde QNET'in "Doğrudan Satış ve Piramit Şeması Arasındaki Fark" adlı videosu ise Seçkinlik Ödülü'ne layık görüldü. Web Siteleri Kategorisi'nde diğer bir 'Seçkinlik Ödülü' ise QNET'in distribütörleri için oluşturulan platform olarak hizmet veren, 'Qbuzz' resmi blog sayfası için verildi.

Yenilikçi endüstrinin fikirlerini hem geleneksel hem de dijital platformlarda hayata geçirme çabasını onurlandırmayı amaçlayan, dünyanın en eski ve en büyük yarışmalarından biri olan HERMES Ödülleri'nde ise QNET, Ogilvy, Citi, McKinsey & Company, Microsoft ve daha fazlası gibi dünya çapında tanınan diğer markaların yanı sıra bir platin ve iki altın ödülün sahibi oldu. Mobil Uygulama Kategorisi'nde Platin Ödül, Kurumsal İmaj Kategorisi'nde QNET'in, RYTHM Vakfı ve çeşitli Kurumsal Sosyal Sorumluluk projeleri aracılığıyla eğitim, cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir toplum gelişimi için çalışmaları, "QNET, RYTHM Vakfı Aracılığıyla Topluluklara Geri Dönüyor" başlıklı video ile Altın Ödül'e layık görüldü.

Manchester City Futbol Kulübü'nün ve Afrika kıtasındaki CAF'ın Kulüpler Arası müsabakalarının resmi doğrudan satış ortağı olan QNET, Spor Kategorisi'nde ise Altın Ödül kazandı. Böylelikle QNET, dijital iletişim alanında bu yıl içinde 15 ödül almış oldu.

QNET'in CEO'su Malou Caluza, ödüllerle ilgili "Geçen yıl, sosyal mesafenin artmasıyla birlikte, insanlar çalışmak ve iletişim kurmak için yeni yollar aradı. Internet kullanımı dünya genelinde yüzde 70'ten fazla arttı. İletişimcilerimiz, küresel müşteri ve distribütör topluluğumuzla etkileşim kurmak için dijital pazarlama kampanyalarını ve video içeriklerini büyük ölçüde arttırdı. Herkes için zor bir zaman olduğunun farkındayız. Amacımız, mesajlarımızla topluluğumuza umut ve pozitiflik getirmek ve bu çabaların ödül veren kuruluşlar tarafından takdir edilmesinden dolayı çok mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden
Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erdoğan: 'Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır.
Erdoğan: "Sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde ortaya çıkmıştır.
Büyükçekmece'de eşini öldüren sanık: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım, çok pişmanım
Büyükçekmece'de eşini öldüren sanık: Hareketsiz kalana kadar boğazını sıktım, çok pişmanım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünya çapında tanınmış iletişim kuruluşlarından QNET'e 6 ödül birden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:21:30. #1.16#

title