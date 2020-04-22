Dünya çapında aranan 'IŞİD'li rapçi' İspanya'da yakalandı
İspanya'da terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda dünya çapında aranan IŞİD bağlantılı bir kişi yakalandı.
22.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:31
İspanya'da terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda dünya çapında aranan IŞİD bağlantılı bir kişi yakalandı. Suriye'de savaştığı belirtilen Abdel-Majed Abdel Bary'nin daha önce İngiltere'de rapçi olduğu belirtildi.
'Çihatçı rapçi' olarak anılan söz konusu kişinin sosyal medyada bir kesik başla poz verdiği hatırlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com