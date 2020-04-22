Dünya çapında aranan 'IŞİD'li rapçi' İspanya'da yakalandı İspanya'da terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda dünya çapında aranan IŞİD bağlantılı bir kişi yakalandı.

İspanya'da terörle mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda dünya çapında aranan IŞİD bağlantılı bir kişi yakalandı. Suriye'de savaştığı belirtilen Abdel-Majed Abdel Bary'nin daha önce İngiltere'de rapçi olduğu belirtildi.

'Çihatçı rapçi' olarak anılan söz konusu kişinin sosyal medyada bir kesik başla poz verdiği hatırlatılıyor. Euronews.com'da Görüntüle